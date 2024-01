di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Buona la prima per la Polis Cultura che, con il balletto “Romeo e Giulietta”, ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, porta a casa il primo sold-out dell’anno.

La più intensa e travolgente storia d’amore in una nuova e straordinaria produzione fedele alla tragedia di William Shakespeare, a firma di Federico Veratti per il Balletto di Milano, tira fuori tutta la rabbia e il cinismo frutto dell’ostilità tra le due famiglie Montecchi e Capuleti, portatrice di morte e violenza.

Ma anche, impone la bellezza e la passione del vero amore grazie alla ricchezza di passi a due e virtuosismi classici che si fondono con armonia per tutta la durata della messinscena rivelando l’eccezionale padronanza della tecnica dei ballerini.



In due intensi atti, la giovane Giulietta (Annarita Maestri), grintosa e leggerissima, mostra la determinazione di una donna che vuole liberarsi da un matrimonio combinato per amare senza limiti il suo Romeo (Mattia Imperatore) e si oppone con tutte le sue forze per rispettare quel sentimento puro.



L’emozione dei duetti tra i protagonisti diffonde, tra la scenografia sapientemente curata da Marco Pesta, i movimenti dell’amore, dell’attrazione e della paura.

Agli attimi di speranza della tragedia shakespeariana si affiancano scene di ombra che offusca la bellezza di una passione costantemente ostacolata.



Il pubblico è stregato non solo dalla perfetta simbiosi del corpo di ballo (Gioia Pierini è una delicata e protettiva Balia, Akira Tamakoshi un giocoso Mercuzio, Alessandro Orlando spavaldo Tebaldo, completano il cast Romain Vandermissen, Ramon Valls Frate Lorenzo, Leo Rech Paride e Amanda Hall, Alessia Sasso, Arianna Soleti, Giusy Villarà, Gianmanuel D’Elia, Hiroki Inokuchi) e dall’alta professionalità di tutti i danzatori che, senza rinunciare alla tradizione del balletto, riproducono sul palco la storia senza stravolgerla del tutto, ma anche, il saper scavare in profondità il testo shakespeariano.

La Polis Cultura di Lillo Chilà è riuscita a portare in riva allo Stretto, un caposaldo del repertorio delle maggiori compagnie di danza, un’opera senza tempo, bella, capace di unire per quasi due ore, grandi e bambini restituendo del capolavoro di Shakespeare anche la più piccola emozione.



I colori, i sinuosi movimenti dei corpi, le perfette linee umane sottolineano gli accadimenti, la tensione, l’unione tra gli opposti e anche, la forza dell’amore.

Il balletto si legge come un dipinto e la luce che illumina i due innamorati non solo esamina i motivi che li dividono ma, metaforicamente, sembra che analizzi anche quelli dell’umanità intera.

Gli spettatori colgono tutto questo e sono i lunghi applausi nel finale a dimostrare ancora una volta, che la potenza e la bellezza della drammaturgia non hanno né confini né barriere.