Al liceo sportivo ”Alessandro Volta” si è disputato qualche giorno fa il Campionato Italiano di Goal Ball che ha visto la partecipazione di sei squadre tra cui la Nazionale Italiana di Goal Ball femminile.

All’evento non è voluto mancare il Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia Reggio Calabria che, con i suoi rappresentanti, ha messo in risalto il prezioso impegno del Delegato regionale della Federazione Ciechi ed Ipovedenti, Maurizio Campagna e il meticoloso lavoro di Armando Paviglianiti, promotore dell’iniziativa.

“La nostra attenzione verso il sociale è costante e non si ferma neanche la domenica. Ringraziamo il Presidente della UIC reggina Paviglianiti, uomo attento e sempre operativo sul territorio, per averci invitato e voluto a questa bellissima iniziativa, il Goal Ball, disciplina sportiva praticata dalle persone con disabilità visiva. Con la UIC, lo scorso Giugno ci eravamo incontrati per consegnare alla stessa associazione, una targa per la vittoria del Campionato nazionale di Torball e, anche in quell’occasione, avevamo apprezzato la dedizione di un team che lotta per rendere meno difficile l’esistenza di chi, quotidianamente, sopporta una disabilità. Fratelli d’Italia Reggio Calabria con il Dipartimento Disabilità sarà sempre accanto ai più deboli e bisognosi, alle associazioni come la UIC che operano in città e su tutto il territorio per cercare di rendere il più normale possibile la vita alle persone diversamente abili” – conclude Nino Pratticò di FdI.