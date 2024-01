Domani mercoledì 3 gennaio alle ore 21.00 al planetario Pythagoras il professore Gioacchino Amaddeo terrà una conversazione sul suo libro: “Io e te, note nel vento”

“Io e te, note nel vento”. È la storia di un pescatore, Daniele, con la passione della musica. Si esibisce come cantante nelle sagre del paese, incontra Chiara e se ne innamora. La guerra lo allontana dal paese e dagli affetti come tanti altri dei paesini del suo Sud viene arruolato. Dopo un disastroso incidente in un sommergibile, Daniele è costretto a vivere l’inferno in terra, in compagnia di altri sventurati fatti prigionieri dagli inglesi.

“Io e te, note nel vento” è una storia dura e tenera al tempo stesso, un omaggio alla forza dell’amore e della poesia in musica, che traghetta il lettore in un viaggio di dolore e di speranza.

Gioacchino Amaddeo è nato e cresciuto a Reggio Calabria, appassionato di letteratura e poesia, inizia a comporre poesie sin dall’infanzia. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari nazionali ed internazionali, ottenendo diversi riconoscimenti, tra i quali, nel 2015, il premio Anassilaos Giovani “Poesia – Luca Caccamo”.

Nel 2016 è vincitore assoluto del Premio Mondiale di Poesia “Nosside” e nel 2017 viene premiato al Campidoglio con attestato di merito nell’ambito del Premio “Alberoandronico”. Le sue poesie sono state pubblicate in diverse Antologie e sulle più importanti riviste letterarie nazionali.