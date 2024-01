Giuseppe Albanese , nato a Reggio Calabria nel 1979 e cresciuto a Palmi , tra i più richiesti pianisti della sua generazione, debutta nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un concept album dal titolo “Fantasia ” e musiche di Beetho ven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album “Après une lecture de Liszt” , interamente dedicato al compositore ungherese. Del 2018 è la pubblicazione dei Concerti nr .1 e 2 e “Malédiction” di Liszt per Universal Music. A g ennaio 2020 esce il suo terzo cd per Deutsche. Grammophon “Invitation to the dance”, dedicato al balletto e contenente musiche di Weber, Delibes, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy e Ravel. Vanta già numerose e importanti collabora zioni con prestigiose orchestre come Metropolitan Museum, Rockefeller University e Steinway Hall di New York, Auditorium Amijai di Buenos Aires, Cenart di Mexico City, Konzerthaus di Berlino, Laeisz Halle di Amburgo .

Tra i festival, di particolare rilievo ai quali ha partecipato i recital al Winter Arts Square di Yuri Temirkanov a San Pietroburgo, al Castleton di Lorin Maazel (Usa), al Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. In Italia ha suonato per tutte le più importanti stagioni concertistiche, incluse quelle dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Rai di Torino, e in tutti i più importanti teatri.