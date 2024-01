È grande la soddisfazione del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani per l’approvazione dei progetti definitivi delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la cui realizzazione è prevista nel territorio reggino.

Uno stato d’animo che ha voluto esprimere a mezzo video sulla propria pagina social:

“Approvati i progetti definitivi per la realizzazione delle Case di Comunità di Reggio calabria, Montebello Jonico, Palmi, Villa San Giovanni, Rosarno, Roghudi, Monasterace, Taurianova, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Gioiosa Jonica, Caulonia, Bovalino, Bagnara Calabra, Antonimina e i progetti definitivi per gli Ospedali di Comunità di Bova Marina, Gerace, Oppido Mamertina, Cittanova. Si tratta di procedimenti che andranno avanti mediante affidamento per la redazione del Progetto esecutivo e, conseguentemente, all’affidamento dei lavori (procedura di Appalto Integrato).

Quindi tempi rapidi per l’inizio dei lavori. Basta pessimismo, basta sminuire il grande lavoro che insieme al nostro Presidente e alla Dott.ssa Di Furia stiamo portando avanti. A questi ultimi va il mio più sentito ringraziamento.”

Così ha esordito Mattiani.

“Per noi, la sanità è una priorità, lo stiamo dimostrando con i fatti e i risultati, a differenza di chi fino ad oggi, e per anni ed anni, ha lasciato la nostra terra senza ospedali e luoghi di cura.”.

Poi il riferimento ai grandi ospedali:

“I grandi Ospedali, di Palmi, della Sibaritide e di Vibo Valentia e i presidi di assistenza territoriale li realizzeremo. Ci siamo prefissati dei grandi obiettivi e intendiamo perseguirli e raggiungerli nel più breve tempo possibile con serietà e dedizione. Ce la faremo”.