Poco dopo le 10 di questa mattina una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria è stata chiamata ad affrontare un incendio di un appartamento in una traversa di viale Aldo Moro. Nonostante le notevoli difficoltà dettate dalla posizione interna della casa, gli uomini coordinati dal capo squadra Carmelo Mallamaci sono riusciti a raggiungere il quarto piano interessato attraverso l’appartamento soprastante, riuscendo così a domare le fiamme che avevano già avvolto anche gran parte degli arredi presenti sul balcone. Il tempestivo e professionale intervento dei pompieri supportati da due automezzi ha evitato ben più gravi conseguenze al resto dell’edificio. Evacuati solo in via precauzionale i residenti degli appartamenti adiacenti, che sono potuti rientrare in casa al termine delle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia di stato.