“L’inaugurazione dell’anno giudiziario ci offre l’occasione per ringraziare la magistratura per il lavoro che dà sempre svolte al servizio della nostra comunità, per il ripristino e il mantenimento della legalità sul territorio. Come istituzioni, non possiamo che confermare il lavoro sinergico, di supporto, di condivisione dei programmi e degli obiettivi che da sempre stiamo portando avanti nella nostra città”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente oggi all’inaugurazione dell’Anno giudiziario, cerimonia svoltasi all’auditorium della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

“Con orgoglio quest’anno – ha aggiunto Falcomatà – l’inaugurazione dell’anno giudiziario coincide finalmente, con la chiusura della vicenda Palazzo di Giustizia, sbloccata nelle scorse settimane, grazie ad una proficua sinergia istituzionali che consegnerà a breve l’avvio dei lavori di quello che diventerà il simbolo e il luogo nel quale l’giustizia viene amministrata”.

“Questa è una grande soddisfazione per una città come Reggio Calabria, ma soprattutto – ha concluso il primo cittadino – per tutti gli operatori della giustizia che finalmente potranno operare in locali moderni e adeguati”.