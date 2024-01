Si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore delegato Carmelo Romeo, la Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea ed in modalità asincrona relativa al cosiddetto “lotto zero” dell’intervento di realizzazione del Museo del Mare a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento riguarda protezione costiera e la bonifica integrale delle aree sulle quali sorgerà il Museo del Mare, sui quali è imminente l’avvio dei lavori.

All’incontro, tenutosi nella Sala Giunta del Palazzo Municipale, hanno preso parte il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Grandi Opere del Comune di Reggio Calabria Bruno Doldo, i rappresentanti del Settore Urbanistica, Demanio Marittimo e Aeroportuale dell’Ente, i rappresentanti dei Settori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Soprintendenza Bap, dell’Agenzia del Demanio e dell’Arpacal. Presente anche il rappresentante della Società Zaha Hadid LTD, che ha curato il progetto dell’opera, Filippo Innocenti.

La Conferenza dei Servizi è un passaggio fondamentale per la conclusione dell’iter autorizzatorio propedeutico all’avvio dei lavori del Museo del Mare. Tutti gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole. Gli altri soggetti coinvolti hanno già trasmesso in anticipo il loro parere favorevole.

Il termine conclusivo per i lavori della conferenza in modalità asincrona è previsto per il prossimo 15 febbraio. Ultimati i lavori della Conferenza dei Servizi, sarà presentato il progetto esecutivo dell’opera ed immediatamente saranno attivate le procedure per l’avvio del cantiere.