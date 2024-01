Al via “Visit Reggio Calabria” il progetto di Confcommercio Reggio Calabria che vuole segnare un nuovo capitolo nell’esplorazione e valorizzazione del territorio creando un ponte tra le tradizioni radicate e il turismo moderno, per dare vita a un viaggio entusiasmante che si snoda attraverso la provincia di Reggio Calabria. Visit Reggio Calabria sfrutterà i canali web, social, nuove tecnologie di comunicazione digitale, specifiche linee di storytelling con l’obiettivo di costruire una nuova modalità di narrazione del territorio, condivisa e coralmente rappresentata in cui gradualmente a diventare protagonisti saranno gli imprenditori, i commercianti, coloro che ogni giorno si spendono per alzare le serrande e aprire le porte di ristoranti, hotel e b&b.

Un progetto immediatamente sposato dalla Camera di Commercio, sviluppato in collaborazione con Protur Media, giovane e dinamica agenzia di marketing reggina e che, come spiegano il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo e Christian Zuin, Ceo di Protur, “nasce con l’obiettivo ambizioso di invertire la comoda abitudine di tanti soggetti pubblici di calare dall’alto linee e strategie di crescita turistica del territorio puntando alla semplice condivisione laddove, invece, tutte le scelte non devono solo essere condivise ma, al contrario, vanno assunte dalla comunità in un processo dal basso che ne consenta una reale interiorizzazione per poi tradursi in offerta turistica”.

Quattro le linee guida dell’iniziativa Confcommercio: la valorizzazione dei borghi; la destagionalizzazione dell’offerta turistica; la costruzione di strumenti stabili e moderni di promozione del patrimonio culturale e storico; la creazione di una visione inclusiva nella quale tutti e in primo luogo i commercianti saranno protagonisti nell’esplorare, amare e valorizzare ogni aspetto della nostra provincia.