🎶Giovedì 1 febbraio noi di LSS THEATER abbiamo il piacere di ospitare *KNICK SMITH TRI* , uno strepitoso ed imperdibile concerto che vede *Nick Smith* al piano, *Edwin Livingston* al basso e lo straordinario *Dennis Chambers* alla batteria. Questo concerto è una novità musicale assoluta, il trio di artisti che hanno calcato i palchi più prestigiosi a livello mondiale si esibirà al *LSS theater.* Citiamo alcune delle più prestigiose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Stanley Clarke, Stevie Wonder, Queen Latifah, Kenny Garrett, Kirk Whalum, George Duke, Santana,RoyAyers Elvin Jones, the Marsalis, Otmaro Ruiz, Mike Garson, DavecWeckl, Will Kennedy, Peter Erskine, Bob Mintzer, Yellow Jackets, Natalie Cole, Tom Coster, John Scofield, George Duke, Victor Wooten, BreckerBrothers, Santana, Jeff Berlin, Parliament/Funkadelic, John McLaughlin, Mike Stern ecc.