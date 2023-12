Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Foti, operatore psichiatrico, sulla situazione delle strutture reggine:

Continua a tenere banco in questi giorni la questione delle strutture psichiatriche di Reggio Calabria, tra rassicurazioni e promesse mai mantenute della Regione che da un decennio a questa parte disattende ogni impegno e si nasconde dietro tabelle numeriche che poco centrano con la disabilità ed i suoi bisogni. Quel che è certo che i pazienti, le famiglie e gli operatori sono costantemente imprigionati in un “limbo” che può solo condurre al collasso dei servizi, allo spostamento dei pazienti chissà dove e per quale interesse e al licenziamento di 100 operatori che si occupano degli ultimi da oltre trent’anni. Divario tra l’abbondanza delle dichiarazioni e la povertà di risultati che vede chiamare in causa la legge Basaglia solo per coprire storture organizzative e nascondere vuoti abissali del governo e delle regioni. Le vulnerabilità non si curano con i numeri (soprattutto non reali) e servono solo come immagine o per farsi dire dal governo centrale quanto sono stati bravi, dando un’apparenza di vincenti. Le mie parole possono sembrare dure…MA NON SI PUO’ RISPARMIARE SULLE DISABILITA’!

La cosa più preoccupante è il rischio di un ritorno ai manicomi e l’affermarsi di una visione classista e poco per mano di una società, sempre più spaventata da fatti di cronaca e dai media. Una certa politica, attenta agli umori popolari, si nutre di queste paure per avere consensi elettorali e per alzare la voce proponendo il nulla. La necessità è sempre quella: “trovare soluzioni facili a un problema complesso”.

Questa è tutta la drammaticità dei fatti a cui da cittadino e operatore non voglio sottomettermi in silenzio e in attesa di un inesorabile debacle che darà a Reggio Calabria l’ennesima sconfitta per mano di un boia in colletto bianco. Bisogna tornare ad interrogarci su cosa sia realmente necessario, tenendo conto l’aspetto umano che si sta abbandonando in una società sempre più discriminante e individualista. La Regione si limita a porre qualche toppa, ignorando le difficoltà più profonde che riguardano i pazienti, che poco contano, fatti alla mano, per la politica della cittadella. Il risultato finale è un divario enorme tra persone perse nell’odio e nella rabbia indotta ad arte e persone definiti, ingiustamente, “socialmente