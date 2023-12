Il 30 novembre e l’1 dicembre scorso si è svolta presso Palazzo Lombardia a Milano la XXI Edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), manifestazione riservata a startup provenienti da diverse regioni d’Italia

La startup AMPS (Adaptive and Multifunctional Photovoltaic Systems) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si ha affermata vincendo il Premio Young Entrepreneur Program (YEP), aggiudicandosi una borsa di studio per un soggiorno di 7 giorni presso due Pépite della rete France (Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)

Cosimo Borrello, Dottore in Ingegneria industriale, Ferdinando Gioia, Ph.D. student in Photovoltaics, e il Professore associato di “Sistemi Elettrici per l’Energia”, Rosario Carbone, sono stati gli artefici di questa vittoria per la startup AMPS, dimostrando l’eccellenza e l’innovazione nell’ambito della tecnologia fotovoltaica.

AMPS ha sviluppato soluzioni innovative e multifunzionali nel campo dei sistemi fotovoltaici, dimostrando un alto grado di conoscenza tecnologica e un’enorme potenzialità di sviluppo. La giuria ha riconosciuto il valore e l’impatto delle loro proposte, premiando l’eccellenza e l’impegno nell’innovazione.

Il successo della startup AMPS è un riflesso dell’impegno costante e della capacità innovativa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel promuovere la ricerca e l’imprenditorialità nel settore dell’energia solare.