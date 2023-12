Reggio Christmas City, gli ultimi tre giorni dell’anno saranno caratterizzati da una serie di iniziative artistiche e di animazione legate alle festività natalizie tra concerti, artisti di strada, eventi e performance che animeranno ancora il cuore della città.

Tanti gli eventi originali di questi giorni, tra quelli più apprezzati, ‘The hat show Maestro Cappellaio’, la masterclass di Cesare Fortebuono tenuta a ritmo di jazz, funk e hip hop con dj set, chitarra elettrica e sax.

“Un’iniziativa davvero interessante e stimolante, soprattutto per la commistione di energie che si è venuta a creare tra le arti – ha spiegato Cesare Fortebuono – Creare un cappello a ritmo di jazz e percepire l’interesse sincero delle persone per qualcosa di mai visto prima infonde speranza per prospettive culturali future”.

Le ultime 72 ore del 2023, in attesa del Capodanno, saranno scandite da una carrellata di esibizioni di artisti di strada e non solo. Le performance di trampolieri, giochi di fuoco ed angeli luminosi, saranno intervallate dagli scherzi del ‘Grinch’, che ravviveranno il corso Garibaldi.

Ancora musica poi a piazza Italia con la presenza no stop del ‘Walking Radio’ di Radio Touring, fino al 31 gennaio.

A piazza Camagna, location dedicata alle nuove generazioni, sarà presente, il 29 e il 30 dicembre (ore 18:00), un caricaturista che eseguirà ritratti gratuiti per i ragazzi.

A piazza Duomo invece alle ore 17:30, nella giornata di domani sabato 30 dicembre, si balla con la danza sportiva ed i balli sociali e di coppia targati ‘Associazione dilettantistica Pretty Woman’.

Due infine i concerti del rush finale di ‘Reggio Christmas City’ a piazza Castello. Stasera alle ore 20:30 si esibirà la ‘Tiziana Suraci Band’, domani infine a partire dalle ore 20:30, i travolgenti ‘Briganti Italiani’ canteranno le più belle canzoni italiane.

Previste anche attività dedicate anche al mondo dei bambini. Questo pomeriggio (ore 17:30 e 19:30) la scalinata del teatro comunale ‘F.Cilea’ ospiterà l’associazione ASD Jasmin’s APS con lo spettacolo di moda per bimbi ‘Ballando sotto le stelle’.

Il 31 dicembre toccherà ai migliori dj della città animare il centro città, prima con ‘Aspettando il Capodanno’, dalle 11:00 alle 16:00, poi con ‘Reggio New Year’. Saranno oltre 10 i professionisti coinvolti che faranno danzare i reggini fino alle prime luci del mattino.

Sulle pagine facebook e instagram della Città Metropolitana e della Svi.Pro.Re. è possibile consultare il programma di ‘Reggio Christmas City’.