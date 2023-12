Spazio alla libera espressione con tre “street wall” dedicati ai ragazzi, installazioni luminose e un palco gratuito aperto a tutti i musicisti formano il Villaggio rivolto ai giovani

Un grande cuore bianco luminoso brilla a piazza Camagna.

Simbolo di amore e affetto, sotto la grande installazione i giovani reggini e non solo potranno immortalare un momento di gioia e felicità in occasione del Natale 2023.

Un piccolo ma grande angolo di serenità rivolto in particolar modo alle nuove generazioni in cui esprimere i propri sentimenti attraverso un selfie natalizio o una semplice scritta sul muro.

Dietro il cuore led in 3d alto tre metri su un grande telo si cela la scritta ‘Cosa ti manca?’ con attorno centinaia di frasi e pensieri dei giovani reggini.

Il Villaggio dei Ragazzi ‘Hey Bro…’ prende dunque vita non solo con l’installazione a forma di cuore per selfie natalizi e con i tre ‘street wall’ di riflessione ma anche con un palco gratuito aperto a tutti.

Giovani cantanti, musicisti e band potranno esibirsi dal vivo previa prenotazione scrivendo a eventi@sviprore.it condividendo il proprio talento e la propria musica, all’aperto, gratuitamente ed in sicurezza.

Il palco di ‘Hey Bro…’ è stato ideato per restituire uno spazio creativo-musicale in modo totalmente gratuito a qualunque artista che abbia voglia di esibirsi per portare in piazza un po’ di allegria.

‘Hey Bro…’ è il primo palco aperto ai giovani musicisti della cittá.