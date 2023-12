Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2023, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL) è lieta di annunciare il ritorno delle tradizionali Stelle di Natale nelle piazze della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Questo evento speciale, giunto alla sua 34ª edizione, offre ai partecipanti l’opportunità di sostenere persone colpite dalle malattie del sangue e le loro famiglie.

In oltre 150 piazze, le caratteristiche piantine rosse dell’Ail saranno disponibili in cambio di un’offerta minima di 13 euro. Questo gesto di generosità contribuirà a donare speranza a pazienti che lottano contro i tumori del sangue. Per quasi 47 anni, l’Ail Reggio Calabria ha mantenuto un impegno costante attraverso progetti direttamente implementati nel territorio provinciale.

L’elenco completo delle piazze in cui i volontari Ail saranno presenti è consultabile all’indirizzo https://ailreggiocalabria.it/stelle-di-natale/ (pagina in aggiornamento). Inoltre, è possibile contattare i numeri 0965 24341 3757398868 (solo WhatsApp 3664318312 ) per informazioni, ordini o per contribuire alla raccolta fondi a favore delle case Ail, che offrono gratuitamente posti letto ai malati e ai loro familiari.

La manifestazione delle “Stelle di Natale” è diventata il simbolo distintivo dell’Ail, crescendo costantemente sin dal suo inizio nel 1986 a Reggio Calabria. Grazie al generoso supporto di sostenitori, la piantina rossa rappresenta una straordinaria rete di solidarietà che si estende in più di 100 piazze e punti vendita nelle province di Reggio e Vibo, grazie all’entusiasmo dei volontari.

I numeri impressionanti di Stelle di Natale distribuite negli anni narrano di un impegno costante e della fiducia delle persone. Oltre alle piantine, sono stati distribuiti migliaia di Sogni di Cioccolato, contribuendo significativamente alla ricerca scientifica e migliorando i servizi per pazienti e caregiver. La gestione esclusivamente volontaria rende questa manifestazione ancor più virtuosa.