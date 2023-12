I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a seguito di un controllo ad un esercizio commerciale, hanno sequestrato quasi 2 quintali e mezzo di artifizi pirotecnici detenuti in violazione delle previste norme di pubblica sicurezza e 600 luminarie prive dei prescritti requisiti.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di vigilanza in materia di sicurezza prodotti e di contrasto della fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici disposto in prossimità delle vacanze natalizie. In particolare, durante un controllo in materia di sicurezza prodotti ad un esercizio commerciale, i Finanzieri della Compagnia di Palmi hanno sequestrato circa 600 luminarie non aventi i requisiti di sicurezza previsti per la loro commercializzazione.

Nel corso dello stesso intervento, le Fiamme Gialle hanno, altresì, rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 quintali e mezzo di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente, stante l’assenza della prevista autorizzazione ed il deposito del materiale esplodente in locali non conformi. I due responsabili, allo stato e fatte salve successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento della responsabilità, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi per detenzione, commercio abusivo ed omessa denuncia all’Autorità di materiale esplodente.