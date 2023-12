Grande attesa per il doppio appuntamento targato ODA al teatro “Francesco Cilea” con lo spettacolo del gruppo Incanto quartet, in programma domani sera e il gospel di Kayla Harvey & the Bronx black keys in scena il 23 dicembre.

Altri due eventi di punta dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli reduce da due meritatissimi sold-out e che per le feste natalizie, fa un ulteriore dono alla sua città con due live imperdibili ed unici.

Le Incanto sono un quartetto italiano formato dalle bravissime Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli, quattro soprani di formazione classica ed evoluzione pop-crossover che hanno conquistato il Paese e non solo.

Nelle loro performances le più belle melodie di tutti i tempi, accuratamente selezionate e ri-arrangiate, si incontrano con suggestive sonorità pop, per essere presentate poi in un frame d’eccezione, costruito sull’eleganza dell’insieme e del dettaglio.

Le quattro talentuose artiste non sono altro che una preziosa sintesi della capacità di passare dalla canzone napoletana ed italiana di tradizione a brani assolutamente moderni e contemporanei coinvolgendo in ogni live, un pubblico eterogeneo.



“Sarà un incredibile viaggio musicale che abbraccia oltre cinquant’anni di storia della musica – afferma il direttore artistico Peppe Piromalli in sinergia con la Publidema di Demetrio Mannino -. Sia il live dell’Incanto Quartet sia il Gospel di Kayla Harvey & the Bronx black keys saranno delle incisive pennellate di colore musicale che traccerà un meraviglioso ritratto di un’intera generazione. Un altro modo per dimostrare il profondo legame tra l’Officina dell’Arte e il suo pubblico che merita come regalo due serate di gioia scandite da ritmi coinvolgenti.

Le armonie delle voci di artisti di altissimo livello, riempiranno l’intero teatro “Cilea”, infondendo un messaggio di speranza ed unione”.