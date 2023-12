Una politica attenta ed efficace che punta al recupero della vecchia sede dell’ex centro interregionale e avviamento professionale, di proprietà regionale. La Giunta, su proposta del Presidente Occhiuto e della vice presidente Princi, ha approvato l’avvio della procedura per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica attraverso un concorso di idee affidando nel contempo l’incarico ai Dipartimenti regionali interessati di individuare le risorse necessarie.

L’immobile realizzato negli anni ’60, oltre 13 mila metri quadrati, è stato un importantissimo polo di formazione per i primi operai delle Officine Omeca e proprio qui, venne anche effettuata la formazione degli operai che avrebbero dovuto lavorare alla liquichimica di Saline Ioniche.

Soddisfatto di questo importante risultato che suggella un lavoro di squadra di amministratori attenti alle esigenze del territorio, il Capogruppo di FdI in Consiglio regionale Giuseppe Neri, punto di riferimento della zona Nord che nel ringraziare per la sensibilità il presidente Occhiuto, la vice presidente Princi e le strutture tecnico amministrative della Regione che hanno sin da subito compreso l’importanza di questa iniziativa lavorando con competenza e professionalità perché questo primo decisivo step potesse essere approvato dalla Giunta Regionale, aggiunge: “Si avvia la realizzazione di un programma iniziato con il sopralluogo effettuato lo scorso 18 Ottobre e che rappresenta il mantenimento di un impegno personale e politico assunto all’inizio della legislatura con i cittadini di Catona. La riqualificazione del Ciapi ha sempre rappresentato per me uno dei motivi principali del mio impegno in politica. L’intervento programmato sarà l’occasione non solo per riqualificare un’intera area della città ma anche, garantire una struttura moderna e funzionale agli uffici della Giunta regionale di Reggio Calabria”.

Il consigliere regionale sottolinea che il restyling della struttura “metterà a disposizione dei cittadini una serie di servizi che potranno migliorare la qualità della vita” e ancora “la soddisfazione è tanta quanto sarà l’attenzione perché in tempi brevi il progetto trovi la sua realizzazione”.