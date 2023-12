Dieci anni di attività sul territorio, ma c’è ancora tanto da fare. L’associazione culturale Cult 3.0 taglia un importante traguardo e, pure quest’anno, rinnova nella sede di via Glauco n.15 a Reggio Calabria, un bellissimo Presepe benedetto da Monsignor Morabito, visitabile sino al prossimo 6 Gennaio.

Per i festeggiamenti, proprio nel giorno dell’Immacolata Concezione insieme alla giornalista, portavoce Cult 3.0 Presidente Consulta e autrice del presepe con i volontari di Cult3.0 Emilia Condarelli, hanno preso parte le istituzioni locali, il presidente dell’Hospice Via delle Stelle dottor Vincenzo Nociti, Patrizia Foti (Uilpa), il neo Garante regionale per la disabilità Ernesto Siclari, Domenico e Michele Berti del Gruppo Farmac’è, il consigliere comunale Massimo Merenda, i membri del Fiat club 500, il presidente Consulta comunale “Assetto del territorio” Gerardo Pontecorvo, Salvatore Friscia dell’azienda Friberga, il pasticcere Antonello Fragomeni e Paolo Macheda in rappresentanza dell’Apar, il tecnologo alimentare Antonio Paolillo, Maria Antonietta Rositani diventata un simbolo per tante giovani e donne vittime purtroppo di abusi e violenze domestiche.



Un momento di festa caratterizzata da una crispellata con dolci e bevande al bergamotto e non solo: quest’anno infatti, a nome della Consulta Comunale Città Metropolitana e Decentramento, associazione Cult3.0 e Gruppo FarmaC’è, hanno consegnato una targa a Carmine Crisafi, dell’autoscuola Crismar, per il sostegno al progetto #Stopviolenza.

Tra abbracci e complimenti per l’impegno costante dell’associazione culturale, la Presidente Condarelli ha voluto “ringraziare i volontari dell’associazione, in particolare Alessandro Grilletti, per aver collaborato con dedizione alla realizzazione del presepe, arricchito da una sezione sul bergamotto di Reggio Calabria”.

“Cult 3.0 si occupa delle varie problematiche che affliggono la nostra terra e lo fa mettendoci cuore e testa – spiega la giornalista Condarelli -. Noi facciamo cultura, promozione sociale e soprattutto, portiamo avanti campagne di sensibilizzazione come quella contro la violenza. #Stopviolenza è nata all’indomani del drammatico episodio accaduto a Maria Antonietta Rositani, scampata nel 2019 al tentativo dell’ex marito di darle fuoco. Ci occupiamo di cultura, di filosofia, di “riciclo creativo” e tanto altro perchè crediamo nelle sinergie e che le cose possono cambiare se lavoriamo insieme e per il bene comune”.

E Cult 3.0 è quella bella sinergia che può cambiare Reggio Calabria.