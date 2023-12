di Grazia Candido – Scoprire, conoscere, sperimentare originali tecniche creative e manipolative per realizzare scenari di presepi unici e meravigliosi.

Anche quest’anno, i coniugi Salvatore Praticò e Vittoria Modafferi hanno creato a Bova Marina, presso la loro abitazione, un presepe in evoluzione che, dalle scale esterne sino all’interno dell’abitazione, racconta la Natività tra storie che si intrecciano e personaggi molti dei quali realizzati a mano.



Il modo di assemblare i materiali, la versatilità nel tenerli insieme, l’originalità nel creare sempre luoghi luminosi e con pastorelli della tradizione natalizia, mostrano anche in questo nuovo lavoro, il talento di due bravissimi presepisti che, oramai da molti anni, coltivano la passione per l’arte del presepe artistico.

Babbo Natale, elfi, gnomi, renne luminose, pupazzi, impreziosiscono una Natività realizzata con dovizia di particolari e, soprattutto, rispettando la tradizione popolare.

Un’opera incantevole che riesce a raccontare diversi momenti adornati da scenari calati in una realtà storica che sottolinea un’ambientazione precisa e definita.



“Per costruire questo tipo di presepe, abbiamo impiegato circa due mesi e lo disferemo il giorno della Candelora, la festa della presentazione di Gesù al tempio. E’ un lavoro molto complesso, fatto di ricerca, elaborazione, scelta dei materiali e tanta tecnica – ci spiega la docente Vittoria Modafferi -. Ogni mio presepe cerca di riprodurre usi e tradizioni del nostro territorio ma anche, vuole omaggiare il luogo in cui sono nata e cresciuta infondendo il candore e l’amore delle sante feste. La natività, le slitte, le casette del villaggio, i personaggi sono tutti realizzati seguendo un metodo mentre, per la creazione dello scenario uso la fantasia lavorando a mano libera”.



I due “artisti” già stanno pensando al Natale del 2024 perchè “un bel presepe non può che donare pace ai cuori e poi, non c’è regalo più bello che stupire e far sognare grandi e bambini”.

Chi va a visitare il “mega presepe” non può che ammirare il gusto artistico non comune dei presepisti e quel lavoro quasi maniacale per la cura dei dettagli con cui forgiano le scenografie.

Non sbagliamo a dire che i coniugi Praticò anche questa volta, hanno saputo con la loro arte, riproporre la suggestione dell’evento di una nascita destinata a segnare profondamente il cammino dell’umanità.