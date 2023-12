Il 19 e il 20 dicembre a piazza Italia la mostra “Contro” del noto fotografo reggino, nell’ambito del Balenando in Burrasca Reading Festival

La finzione e la realtà, nel loro ontologico dualismo mostrate come in uno specchio nelle fotografie di Marco Costantino all’Ipogeo di piazza Italia. La mostra “Contro”, realizzata nell’ambito del Balenando in Burrasca Reading Festival, aprirà al pubblico domani 19 dicembre alle ore 18.00 e sarà allestita fino alla sera del 20 dicembre nell’importante sito archeologico cittadino.

Ventiquattro le tavole proposte dallo sguardo originale e inedito del noto fotografo reggino che mostrano come in uno specchio la verità che fa spazio all’artificio, celebrando la scena ma evocando il reale.

L’eterno essere o apparire, dentro un percorso che, in ogni tavola fotografica, sdoppia la scena, rivalendo, come un Giano bifronte, per metà la finzione dei conflitti recitati a teatro e per l’altra metà la feroce realtà degli sconfitti dalla vita.

«Ancora un evento per l’ipogeo di piazza Italia, stavolta saranno le fotografie di Marco Costantino ad impreziosire il sito grazie al festival Balenando in Burrasca, ormai da anni appuntamento fisso per la città – dichiara Elisabetta Marcianò dell’Associazione Culturale Scientifica Inside che – continua il suo impegno nella gestione dei siti credendo soprattutto nella sinergia con il comune assessorato turismo e cultura – settore cultura e nella rete con le associazioni».

Marco Costantino è un fotografo e giornalista. Dal 2007 ha lavorato per quotidiani locali, dal 2013 collabora con Ansa. Ha pubblicato e collabora come freelance con testate del gruppo GEDI, RCS, SEIF.

Le sue foto sono pubblicate sul Corriere della sera, la Repubblica, L’Espresso, il Venerdì, Specchio, Panorama. Fotografa e documenta eventi culturali, in particolare di musica e teatro.

Balenando in Burrasca Reading Festival – Umani Disumani è un’iniziativa realizzata dall’associazione Adexo con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo Progetti Speciali 2023 Teatro.

Info e prenotazioni 3299815211, sui canali social del festival e sul sito www.balenandoinburrasca.it