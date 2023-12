“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione”: la frase è di Nelson Mandela e l’hanno fatta propria alunne e alunni dell’I.C. Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria vivendo da protagonisti la Giornata dello Sport. Seguiti dalla docente referente Mariangela Aricò e dalle docenti Simona Merenda, Ornella Mirco e Anna Ferrato, bambine e bambini dei plessi Carducci e Melissari della Scuola Primaria sono diventati per due giorni piccoli atleti: nel grande cortile della scuola gli alunni si sono cimentati in attività sportive alla presenza degli istruttori delle associazioni operanti sul territorio. Ginnastica ritmica e artistica, basket, scherma, tennis e vela le discipline che hanno coinvolto i ragazzi dell’istituto reggino. Una vera e propria festa all’insegna dei valori dello sport, che unisce, emoziona e forma.

Soddisfatta la dirigente dell’I.C. Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria, prof.ssa Sonia Barberi. “L’obiettivo dell’evento – spiega Barberi – rientra pienamente nella mission del nostro Istituto. Lo sport, infatti, favorisce lo sviluppo delle competenze personali ma anche le capacità relazionali e l’integrazione sociale”.

L’istituzione scolastica reggina da anni è impegnata, anche attraverso i percorsi sportivi che vengono sviluppati durante l’anno scolastico, a diffondere tra gli alunni i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto delle persone e delle regole.

Gli spazi aperti e la palestra dei vari plessi, quindi, per un giorno si sono trasformati, tra l’altro, in veri e propri campi da tennis, pallacanestro, ginnastica, con percorsi strutturati per giocare e divertirsi insieme. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Lumaka, Virtus Reggio, Accademia della Scherma, Circolo del Tennis Rocco Polimeni, Made in Med e Società Ginnastica Gebbione.