In una cornice di pubblico straordinaria, si è svolta la serata conclusiva del 1° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” organizzato dal Blu Sky cabaret e dedicato al teatro di Mimmo Raffa ed Angela Costantino condotta in maniera eccezionale dal meraviglioso artista Reggino Gigi Miseferi che ha visto trionfare con “Cicciu u pacciu” la Compagnia “Extra Oram” di Straorino.

La burrasca di maestrale abbattutasi sulla città sul finire della giornata non ha fermato il numerosissimo pubblico che per l’ennesima volta ha affollato la platea del teatro San Bruno di Reggio Calabria accolti dal calore del padrone di casa Mons. Angelo Casile e da tutta la Compagnia Blu Sky cabaret.

Cosimo Placanica e Caterina Borrello, personaggi di spicco del Blu Sky cabaret, con garbo e semplicità hanno prima presentato e poi affiancato Gigi Miseferi nella conduzione della serata che si è aperta con un simpatico e quanto mai doveroso ricordo dei due artisti Reggini scomparsi nel 2022 da parte di Gigi.

Dopo aver quindi salutato Mons. Angelo Casile a cui è stata donata una delle sculture del premio, realizzate da Pino De Gregorio Docente dell’Accademia delle belle arti, nonché scenografo e presidente del Blu Sky cabaret, Gigi ha invitato l’attore Paolo Fiorino a salire sul palco.

Dopo aver visto un video sulla carriera artistica ed una piacevole chiacchierata è stato consegnato all’attore nato a Palmi il premio quale “Attore reggino che ha dato lustro alla città nel panorama artistico nazionale assegnato” dal Blu Sky cabaret.

Dopo aver premiato i quattro giudici, Vincenzo Condello, Angelo Tafuro, Mons. Casile e Filippo Milli che hanno consentito una equa competizione ed aver visto un secondo video molto toccante su Mimmo Raffa ed Angela Costantino Gigi ha premiato tre persone premiate dal Blu Sky cabaret per motivi particolari.

Enzo Aiello premiato come autore Reggino di testi della Compagnia Alba Phoenix per la costante creazione di testi originali ed inediti che permettono di tener viva la tradizione del teatro amatoriale in vernacolo reggino;

Emanuele Paturzo quale giovane promessa del teatro amatoriale reggino, per la semplicità, la naturalezza e la meravigliosa spigliatezza dimostrata nell’interpretazione del personaggio “Peppinello”;

Licia Ruffo, attrice e regista della compagnia Angela Barbaro, per la sua magistrale interpretazione, la presenza scenica e la travolgente simpatia e per aver ricordato con le sue movenze ed i toni di scena l’amata Angela Costantino.