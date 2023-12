di Grazia Candido – Scatti quotidiani che immortalano sorrisi, sguardi, tenerezze di gente comune protagonista della mostra “Obiettivo Italia – Censimento fotografico” esposta dallo scorso 15 dicembre e sarà ancora visitabile sino a domani, nella galleria comunale di Palazzo San Giorgio.

L’omonimo progetto nazionale, organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), per il secondo anno, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha coinvolto 135 circoli fotografici italiani aderenti alla federazione, i quali hanno prodotto complessivamente oltre 20.000 immagini di persone che, spontaneamente, si sono fatte riprendere nei giorni 6 e 7 maggio scorso.

Anche Reggio Calabria si è trasformata in set fotografico allestito dal “Cine Foto Club Vanni Andreoni” e grazie all’arte del noto fotografo Antonio Sollazzo, nella galleria di Palazzo San Giorgio, sono stati immortalati 200 cittadini reggini e non, aderendo al progetto con la propria immagine.

“Un censimento che costituisce, a sua volta, una sorta di mosaico composto da una significativa rappresentanza della popolazione che fornisce, di fatto, un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione, con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume – affermano gli organizzatori della mostra -. L’intero corpus di 20.000 immagini, è stato proiettato dalla FIAF a Torino, presso “Le Gallerie d’Italia”, proiezione inserita in un più ampio programma di eventi organizzati per la su citata ricorrenza”.

Il fotografo Sollazzo, apprezzato in città e non solo, per un talento raffinato e per il modo di raccontare ciò che lo circonda con una naturale dolcezza rimasta, ancora oggi, ineguagliata, è riuscito in ogni suo scatto ad immortalare l’attimo, quella vita quotidiana che scorre leggera su una Reggio Calabria caotica ma sempre affascinante, raccontando gesti semplici e spontanei delle persone, con le loro anime generose e gli sguardi sfuggenti.

In questo incredibile viaggio tra vissuti ed emozioni, il maestro della fotografia accompagna per mano l’osservatore dentro quel mondo sconosciuto che è la fotografia ed insieme, senza forzature, riflettono sull’umanità di uomini e donne incontrati per strada. Immagini uniche che restituiscono vitalità ad una società che ha ancora tanto da raccontare.

La mostra, con ingresso gratuito, si può visitare dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17:30 alle 20.