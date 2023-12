di Grazia Candido – Lo abbiamo visto sempre come il ragazzo della porta accanto, solare, sempre pronto a regalare un sorriso, ad aiutare chi è in difficoltà ma, soprattutto, a battersi per la sua terra e la sua gente.

E ancora una volta, l’eclettico comico reggino Santo Palumbo dimostra il suo amore e vicinanza a chi sta lottando con tutte le sue forze per rimanere attaccato a questa vita, regalando alla città , giorno 26 Dicembre alle ore 21, il live show “La Calabria è una cosa seria. Forse”, in scena al teatro “Francesco Cilea”.

Uno spettacolo importante non solo perchè la sera di Santo Stefano, il noto cabarettista (la cui vita è ricca di colpi di scena dal palco di Zelig al laboratorio della Cremeria Rossi a Milano) festeggerà insieme alla sua città, venti anni di carriera ma anche, con il ricavato aiuterà l’associazione Linfovita, guidata dalla dottoressa Caterina Stelitano, vera “risorsa per i pazienti oncologici”.

Sul palco, insieme a Palumbo, ci sarà il maestro Paolo Sofia e la band Quartumentata che allieteranno il pubblico con brani musicali di alto livello e la partecipazione straordinaria di Roberto Aloisio.



“Vorrei con questo spettacolo omaggiare la mia città regalando qualche ora di puro divertimento e spensieratezza, unendo il sorriso alla solidarietà – spiega il comico Palumbo -. Questo è il terzo spettacolo benefico, dopo quelli messi in scena a Milano dove, insieme ai Quartumentata, abbiamo scelto di devolvere l’incasso all’organizzazione Make-A-Wish Italia, una realtà incredibile che aiuta i bambini di tutto il mondo affetti da gravi patologie. Sul nostro territorio, l’associazione Linfovita quotidianamente, cerca di rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti oncologici e non potevamo non sostenere il meticoloso lavoro dei volontari e della fondatrice di Linfovita, la dottoressa Stelitano, sempre accanto ai pazienti e pronta ad ascoltare le loro esigenze ripristinando quella magnifica rete di solidarietà e partecipazione corale che fa sentire ogni ammalato al centro di una grande comunità in un clima di collaborazione e sostegno reciproco”.

Il comico reggino postilla che “il ricavato della serata contribuirà alla Residenza dei Papaveri, sistemazione gratuita ed accogliente vicino all’Ospedale Morelli per i pazienti e i loro familiari che abitano distanti dalla struttura sanitaria e che, per motivi di salute, sono costretti a soggiornare lontano dalla loro abitazione” oltre che sostenere la ricerca scientifica.

Sketch, musica, ricordi e tanto altro saranno quindi, le chicche di uno show finalizzato a sostenere un progetto solidale che sarà possibile realizzare anche grazie alle persone che prenderanno parte alla serata.

“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai – conclude il comico pronto a nuovi progetti teatrali e televisivi che lo vedranno impegnato per tutto il 2024 -. Sono certo che Reggio Calabria mostrerà ancora una volta, il suo grande cuore e tutti insieme aiuteremo una realtà importante per la nostra città ma, soprattutto, contribuiremo a supportare chi purtroppo, sta affrontando una difficile partita della vita. La solidarietà della responsabilità ci salderà l’uno all’altro con le catene dell’amore e della speranza”.

Per partecipare al live show (ingresso con offerta libera) occorre prenotare mandando una email all’indirizzo santopalumbo.eventbrite.com