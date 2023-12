di Grazia Candido – Ogni volta che la si vede, lo stupore è diverso, nuovo, tangibile. E’ l’effetto della mostra “Millenovecentootto. Oggetti ritrovati. Memorie dal terremoto dello Stretto”, in programma sino al prossimo 28 Febbraio 2024 al Castello Aragonese (finanziata nel REACT EU PON Città Metropolitane 2014/2020 – Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della città di Reggio Calabria – Sub int. 2: “Mostra, eventi, allestimenti per la costruzione del Distretto culturale turistico della città di Reggio Calabria) ed organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria con la collaborazione dei professori Marcello Francolini, Remo Malice ed il coordinamento del direttore Pietro Sacchetti.

Una memoria collettiva ricostruita minuziosamente con immagini, video, reperti storici rinvenuti dopo il tragico sisma del 1908 a Reggio Calabria e che tracciano un percorso espositivo nel quale il visitatore è trasportato in una narrazione storica passata ma mai dimenticata.

Un corpus di oggetti riemersi da quelle macerie, rientrati in città lo scorso anno dopo essere stati conservati presso la Sede Centrale della Banca D’Italia a Roma ed esposti all’interno del maniero su tre livelli, articolando cinque percorsi interni che si configurano come “stanze-mentali”: la Sala dei preziosi; della Cinematica; degli Oggetti mnemonici, dell’Esperienza.



“E’ sicuramente un lavoro molto articolato, da vedere con i bambini, la famiglia, gli amici anche nel periodo festivo perché il passato non va accantonato in un cassetto – afferma il direttore Sacchetti in piena sintonia con la presidente dell’Accademia di Belle Arti Marilena Cerzoso -. Chi ha visitato l’esposizione, curata dai docenti Marcello Francolini, Remo Malice, Francesco Scialò, Pietro Colloca, Davide Scialò, Rosita Commisso, Davide Negro e con il coinvolgimento di numerosi allievi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è stato catapultato in quella narrazione sonora, storica, fotografica che non solo ricorda la tragedia ma anche, mostra alle giovani generazioni la forza e i sentimenti di solidarietà e la voglia di rinascita”.

Una capacità narrativa tra realtà e ricerca che infonde un importante messaggio: “le grandi crisi, ieri come oggi, devono indicarci la strada per un futuro migliore”.



Ne è convinta l’assessore comunale Irene Calabrò che postilla: “Il Comune ha voluto dare un taglio diverso a questa esposizione museale, valorizzando i reperti riemersi dalle macerie del sisma e finora custoditi a Roma dalla Banca d’Italia, di cui l’Amministrazione è ritornata in possesso soltanto lo scorso anno dopo un lungo iter burocratico che ha visto impegnati i Ministeri di Economia e Finanze e Cultura. E’ un racconto per mettere in evidenza gli oggetti di quel tempo, un expo che recupera le tradizioni e le usanze dell’epoca di una comunità, la nostra, vittima di quel doloroso evento. Allo stesso tempo, però, ne segna una nuova lettura che guarda al futuro e alla speranza. Molti oggetti esposti accendono non soltanto un ricordo, ma anche un’ispirazione futura”.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo, pubblicato da Gutenberg Edizioni, che presenterà il ricco lavoro di documentazione e ricerca restituendo così il processo di valorizzazione dell’identità simbolico-artistica della collezione”.