di Grazia Candido – “Dalle sinergie con le istituzioni nascono progetti importanti per il territorio, eventi che non solo valorizzano le bellezze e le potenzialità che ha la nostra città ma anche, i nostri professionisti e soprattutto, i nostri ragazzi”.

Così il direttore dell’Accademia di Belle Arti Piero Sacchetti commenta la mostra “Millenovecentootto. Oggetti ritrovati. Memorie dal terremoto dello Stretto”, inaugurata ieri sera, in un Castello Aragonese gremito di cittadini ed istituzioni e che resterà aperta al pubblico sino al prossimo 28 Febbraio 2024.

Il progetto, finanziato nel REACT EU PON Città Metropolitane 2014/2020 – Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della città di Reggio Calabria – Sub int. 2: “Mostra, eventi, allestimenti per la costruzione del Distretto culturale turistico della città di Reggio Calabria, è organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria con la collaborazione dei professori Marcello Francolini, Remo Malice ed il coordinamento del direttore Sacchetti.



“Le immagini richiamano il graffio all’anima e al cuore della nostra comunità. Questa è una bella pagina di sinergia istituzionale – afferma il primo cittadino Giuseppe Falcomatà – parola della quale troppo spesso, si abusa al pari dei protocolli che rimangono solo firma su carta e lettera morta che però, ci fanno capire quante cose belle, buone e produttive si possono fare se c’è il dialogo interistituzionale. Ringrazio l’Accademia di Belle Arti, la Banca d’Italia che ci ha fornito questi reperti, il settore Cultura che è stato proattivo ad allestire questa mostra. Spero vengano a visitarla i nostri ragazzi perché ci sono sale all’interno delle quali è possibile anche rivivere emozionalmente quella che è stata la notte del terremoto e poi, c’è la mostra dei reperti, tanti oggetti che riguardano la quotidianità reggina, una quotidianità negata, che si è bruscamente interrotta e ci riporta indietro con le lancette dell’orologio della storia facendocela rivivere in chiave attuale”.



Guardando la bellezza dell’esposizione, il sindaco ribadisce più volte che “è un modo per non disperdere la memoria della nostra città e per tramandarla ai posteri in chiave di esempio da non ripetere ma anche, un monito per la politica, per le Istituzioni a lavorare per la sicurezza del territorio affinchè queste tragedie non si possano ripetere più”.

Si sofferma sul significato della mostra “un evento storico che ha cambiato il volto della Città dello Stretto” la presidente dell’AbaRC Marilena Cerzoso che nel complimentarsi con i docenti dell’Accademia e gli studenti che hanno realizzato “un lavoro certosino che permette ai visitatori di ammirare i reperti, i gioielli recuperati dopo il tragico sisma (rientrati a Reggio Calabria lo scorso anno dopo essere stati conservati presso la Sede Centrale della Banca D’Italia a Roma) e di visionare filmati d’epoca”, non può che rimarcare “il valore dell’Accademia che deve avere maggiore risalto sul territorio”.



Il percorso espositivo si sviluppa nelle sale del Castello Aragonese su tre livelli, articolando cinque percorsi interni che si configurano come “stanze-mentali”: la Sala dei Preziosi; della Cinematica; degli Oggetti Mnemonici, dell’Esperienza, “un percorso capace di condurci nell’estetica dirompente dei terremoti, dalla morte alla vita, dalla distruzione alla ricostruzione, in un ciclo che vuole orientare di nuovo, gli sguardi verso il rapporto contingente con la natura primordiale del mondo” – affermano i curatori della mostra Marcello Francolini e Remo Malice che ci tengono a ricordare anche il contributo meticoloso dei colleghi docenti Francesco Scialò, Pietro Colloca, Davide Scialò, Rosita Commisso, Davide Negro.



“La Città non vuole e non può assolutamente dimenticare un vero e proprio dramma collettivo, uno dei più tragici eventi della storia moderna di Reggio e, con questa proposta culturale, potrà rivivere un’esperienza di memoria assolutamente suggestiva” – conclude l’assessore alla Cultura Irene Calabrò che ringrazia per l’impegno e l’attenzione posta in questo ambizioso progetto il Settore Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria.