Il prossimo 28 dicembre a Polistena alle ore 21:30, ingresso libero, presso la chiesa dell’Immacolata si svolgerà il concerto del Dottor Ronald Ixaac Hubbard (Pastor Ron).

Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man” che non solo significa che è in grado di cantare, ballare e recitare; ma che è guidato e ispirato dalla più forte Trinità: dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.

Ron è fermamente convinto che vi siano tanti modi per divulgare la Parola di Gesù Cristo: indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone. Ma, soprattutto, con sincero e sano umorismo: questo è il modo con cui Ron lavora. La sua personalità è “straripante”, il suo umorismo è esplosivo e contagioso: trascinando tutto e tutti nel suo moto dirompente Ron arriva diretto al cuore delle persone.

La sua esperienza in campo teatrale è estesa e varia. A partire dagli inizi, quando è stato il primo artista afroamericano a interpretare il ruolo di “Peter Pan”, fino ai ruoli più importanti in Godspell, Fences, Dames at Sea,Charlotte’s Web, The Pirates of Penzance, Il Barbiere di Siviglia. I suoi studi presso la famosissima Interlochen Music Academy e presso il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell’eccellenza, sia come solista che in gruppo. Egli diviene tutt’uno con il ruolo che ricopre ed il suo pubblico lascia il teatro sentendosi privilegiato di aver assistito ad una simile preziosa rarità artistica.

In Italia, Pastor Ron è divenuto ormai un personaggio famoso ed è molto amato. I suoi concerti, ma anche i suoi seminari di musica gospel, sono seguiti e apprezzati da una moltitudine di fans.

Da oltre dieci anni Pastor Ron è inoltre uno dei Docenti di punta di Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica gospel che ogni anno raduna migliaia di amatori.

La formazione ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica.

Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più conosciute e carismatiche del panorama gospel internazionale. Un personaggio che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante.

Pastor Ron Hubbard e il suo gruppo si sono esibiti su prestigiosi palcoscenici tra cui l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, il Toscana Gospel Festival ammaliando ogni genere di pubblico.

Il repertorio messo in scena spazia a 360° fra il gospel tradizionale e quello contemporaneo: un vero e proprio viaggio, dalle origini del gospel, allo spiritual, per arrivare alle versioni più moderne e scatenate di questo incredibile genere musicale.

Oltre a una sezione interamente dedicata al Natale, il programma include anche diversi brani composti dallo stesso Pastor Ron.

Accanto a lui, sul palco, 6 artisti tra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile BLACK. Una miscela esplosiva, un affiatamento collaudato in anni di tour, una presa diretta e immediata sul pubblico!

Due ore di musica gospel TOP LEVEL in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno

letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

I concerti di Pastor Ron non possono essere descritti a parole: si tratta di una vera e propria ‘GOSPEL EXPERIENCE’ in cui lo spettatore è coinvolto sin dalle prime note.

Una cosa possiamo garantire: non uscirete dal concerto come siete entrati.