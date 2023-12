Il comune di Bova Marina si prepara a festeggiare il Santo Natale con una serie di eventi per grandi e bambini. Da oggi per la festa dell’Immacolata, nella zona Municipale dalle ore 16 saranno allestiti i mercatini di Natale a cura della Pro Loco di Bova Marina e, a seguire, presso la parrocchia Maria SS Immacolata l’atteso live con l’ensemble vocale NovaKanto.

Il 15 dicembre poi, si svolgerà la Festa dell’albero, mentre il 16 dicembre presso la zona Municipio l’evento “Pompieropoli”.

Ma, tanti sono gli eventi programmati che si snoderanno sino al 6 Gennaio con l’arrivo alle ore 16 della Befana a piazza Municipio.

“Abbiamo voluto creare un clima natalizio con varie attività realizzate grazie alla sinergia con le associazioni del territorio che ci hanno aiutato a dare linfa ad un programma di manifestazioni urbane, nelle strade e nelle piazze rendendole vive, animate ed accoglienti per tutto il periodo delle feste con luci e decorazioni” – afferma l’assessore comunale Francesco Plutino.

Un programma variegato che vede anche tra gli attesi appuntamenti la serata solidale il 19 dicembre a cura del Circolo Pietro Timpano, l’incontro di Babbo Natale nelle scuole il 20 dicembre e la magia del Natale all’oratorio Salesiano il 21 dicembre.

Si sofferma sul live del 23 dicembre in piazza Stazione con il noto musicista e compositore Cosimo Papandrea a cura del Comitato giovani Bova Marina e l’emozionante concerto di Natale la sera del 25 con i NovaKanto, il primo cittadino Saverio Zavettieri che aggiunge: “Obiettivo dell’Amministrazione è di offrire non solo opportunità di incontro, inclusione, scambio a percorsi di costruzione della comunità, ma anche di coinvolgere minori e famiglie in attività a carattere socio-educativo e ludico-culturale. Le iniziative sono davvero tantissime, tutte legate tra loro dalla volontà di rendere il Natale sempre più una festa cittadina, piena di luce e speranza”.

E tra gli eventi molto apprezzati da grandi e bambini anche, la tombolata in programma il 26 Dicembre, il presepe vivente il 27 Dicembre nella zona Borgo, il concerto di Natale voci bianche il 28 dicembre all’oratorio Salesiano, danze e canzoni per lira della Calabria curate dall’associazione Jaló Tu Vua il 29 dicembre al Tempio della musica, il Berga night bovese il 30 dicembre in via Nazionale, il concerto dei grammofoni il 4 Gennaio con i primi strumenti di riproduzione sonora alla sala Irssec.