Pubblicato dal GAL Terre Locridee, il bando avente ad oggetto “Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali”, reperibile sul sito istituzionale www.galterrelocridee.it (sezione bandi) e riguardante la misura 6.2.1 del PSR Calabria 2014-2020.

Progetti di innovazione sociale, capaci di rispondere a bisogni emergenti del territorio, attraverso nuove soluzioni e modelli, basati su solidarietà, cooperazione, rispetto dell’ambiente, sono l’obiettivo dell’intervento attivato dal Gal TL.

Si vuole offrire, attraverso la creazione di micro o piccole imprese, nuove opportunità di sviluppo per il territorio della Locride, puntando sull’inclusione di categorie svantaggiate e vulnerabili, dando impulso all’economia rurale, animando il territorio, contribuendo a mantenere la popolazione nelle aree interne e rurali e favorendo l’accessibilità.

Grazie a questa stessa misura, sono nati il Centro di fisioterapia e riabilitazione per persone con disabilità, a Caulonia; il santuario di “Monte Stella”, a Pazzano, è stato reso fruibile anche a categorie svantaggiate; sono state avviate due attività imprenditoriali che vedono il coinvolgimento di soggetti svantaggiati: il birrificio del Santuario di “Santa Maria” di Polsi e il laboratorio per l’estrazione di olio di canapa (CBD oil) a Bovalino.

Possono presentare la domanda per ottenere il sostegno: agricoltori, microimprese e piccole imprese, persone fisiche. La scadenza per partecipare al bando è prevista per il 31 gennaio 2024.