“E’ un’iniziativa che dopo 16 anni dalla scomparsa di Olga si rinnova, cresce, migliora nella partecipazione nella qualità anche nei nei lavori degli studenti. Credo che questo sia il modo migliore per onorare la memoria di Olga, ma farlo non in una in una maniera ‘triste’ e soltanto commemorativa, ma stimolando la fantasia dei ragazzi, rispetto a dei lavori, a dei disegni, a delle espressioni artistiche, che gli facciano comprendere il valore della vita, che poi è quello che spesso diamo per scontato. Viviamo giorni di festa che ci preparano al Natale, ma non dobbiamo dimenticare che questi giorni non tutti li vivono allo stesso modo. Il mondo è pieno di sofferenza e celebrare la vita è il modo migliore per non dare mai per scontato nulla, soprattutto la fortuna di poter godere appieno anche di queste festività”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto oggi, a Palazzo Alvaro, alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale ‘In memoria di Olga, la vita oltre’, giunto alla sedicesima edizione.

L’evento, inserito nell’ambito del protocollo di intesa MI- SAIT, la Società Astronomica Italiana, il Ministero dell’Istruzione e merito è una attività voluta dalla Città metropolitana di Reggio Calabria fin dal maggio 2008 per ricordare la bambina reggina Olga Panuccio tragicamente scomparsa assieme ai genitori. Per il ministero era presente la dirigente Anna Brancaccio, responsabile del settore attività didattiche scientifiche. In rappresentanza dell’Ente metropolitano erano presenti anche il consigliere delegato, Filippo Quartuccio e il vicesindaco Carmelo Versace, per il Comune di Reggio Calabria, l’assessora alla Cultura, Irene Calabrò.