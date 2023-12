Venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle ore 21:15 i prossimi appuntamenti della rassegna Synergia 48 promossa dall‘associazione Amici della Musica.

Il balletto contemporaneo e quello classico ispirato al Prete rosso, Antonio Vivaldi, e al Bardo dell’Avon, William Shakespeare, di scena al teatro Manfroce di Palmi, rispettivamente venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle ore 21:15. Una due giorni di danza da sold out con Vivaldiana della compagnia Spellbound contemporary ballet, e Romeo Giulietta del Balletto di Roma. La platea sarà, per l’occasione, anche popolata dalle delegazioni di alcune scuole di danza del circondario. Questi i prossimi appuntamenti della rassegna Synergia 48, organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria.

Vivaldiana

Vivaldiana è il nuovo spettacolo della compagnia Spellbound contemporary ballet. Promosso in collaborazione con Ramificazioni Festival Confini Uniti, lo spettacolo rielabora l’architettura musicale di Vivaldi trasformandola in movimento. Una rivisitazione originale dell’opera di Antonio Vivaldi a firma del coreografo Mauro Astolfi. Una ricerca in danza capace di accostare armoniosamente gli aspetti artistici alle declinazioni umane più istrioniche e talvolta folli del “prete rosso”. Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita, Lorenzo Capozzi, Miriam Raffone, Martina Staltari, Anita Bonavida, Alessandro Piergentili saranno gli interpreti della coproduzione internazionale di Spellbound, LesTheatres de la Ville de Luxembourg, Orchestre de Chambre de Luxembourg, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Progetto promosso in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo e Cultur Partner.