Era nata a Gioia Tauro 88 anni fa Caterina Giovinazzo, l’anziana morta la notte di Natale all’ospedale di Sanremo, in Liguria, dove era ricoverata dopo aver appreso che avrebbe dovuto pagare oltre 15mila euro per una bolletta dell’acqua per un errore, poi ammesso dalla stessa società che gestisce il servizio. ’ stato in seguito appurato che il consumo massimo dell’abitazione della donna era di pochi metri cubi per un corrispettivo di 55 euro