Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, impegnato, in questi giorni, ad “Artigiano in fiera” insieme alle 20 aziende del territorio selezionate, attraverso avviso pubblico, per partecipare ad una delle più importanti expo internazionali di settore, in programma a Milano fino al prossimo 10 dicembre.«Ancora una volta – ha detto Mantegna – registriamo grande partecipazione ed interesse di buyer e visitatori nell’area allestita dalla Città Metropolitana che ospita gli stand dei nostri produttori. Il meglio dell’artigianato locale, infatti, è in mostra in una delle piazze più importanti d’Europa per il commercio e l’economia artigianale. Ed è sempre un vero piacere poter assistere all’entusiasmo con il quale le nostre imprese riescono ad aggredire un mercato che, purtroppo, ancora risente degli strascichi pesanti della pandemia».

«Quest’anno – ha spiegato il consigliere metropolitano – abbiamo arricchito il programma affiancando momenti di spettacolo nell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Musiche e ritmi tradizionali, dunque, accompagnano gli investitori lungo un tragitto costellato dalle nostre prelibatezze. Olio, formaggi, bergamotto, salumi, dolci, prodotti strettamente correlati alle produzioni reggine stanno davvero riscuotendo un enorme successo, affermandosi fra gli articoli maggiormente apprezzati dalle migliaia di persone che già conoscono o che si approcciano per la prima volta alle indiscusse capacità delle imprese reggine».