“È una giornata molto particolare, come nella nostra tradizione, vissuta all’insegna della famiglia, delle crespelle e stasera illuminata dal nostro albero che riscalda i cuori dei reggini. Noi questa magia del Natale la vogliamo ‘lasciare che sia’ come dice il nostro motto di quest’anno, e iniziarla con l’accensione tradizionale del nostro albero. Un appuntamento che ormai è atteso e consolidato nella nostra città, diventato parte di questa grande famiglia che è la città, che è la nostra comunità reggina e che vogliamo vivere nel pieno della della gioia insieme a tutti noi. Ora inizieranno tutte le attività di questo Natale 2023, con i mercatini, il villaggio di Babbo Natale, gli spettacoli musicali. Ci sarà anche un’attenzione particolare alla solidarietà. Tutta una serie di eventi che ci accompagneranno fino all’Epifania. Sono convinto che sarà un bellissimo Natale per tutti”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi in piazza Duomo per l’accensione dell’albero di Natale 2023.