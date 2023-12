Continua la cooperazione tra la Locride e la Grecia grazie al rapporto di amicizia e stima stretto da Gal Terre Locridee e Ambasciata di Grecia a Roma. Proprio nei giorni scorsi, il presidente del Gal TL Francesco Macrì, su invito dell’ambasciatrice greca S.E. Eleni Sourani, ha presenziato al Teatro dell’Opera di Roma all’evento “Cent’anni dalla nascita di una divinità”, omaggio dell’ambasciata greca in Italia alla grande Maria Callas, celebre soprano di origine ellenica che ha segnato la musica lirica del Novecento.

Nel corso della serata, il soprano Myrtò Papatanasiu, accompagnata dal pianista Yannis Tsanakaliotis, si è esibita in alcune delle arie più famose interpretate dalla Callas, spaziando tra autori come C. Gounod Faust, G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini e M. Ravel.

Presenti alla celebrazione anche i già primi ministri greci Alexis Tsipras e Georgios Papandreou, il presidente della Fondazione Calabresi di Grecia Nino Spirlì, il giornalista e scrittore, responsabile di ANSAMed, Patrizio Nissirio, il responsabile di Myth Euromed Alberto Cotrona e lo scrittore Francesco Maino, Premio “Calvino” 2014.

I rapporti tra Gal TL e Ambasciata di Grecia, consolidati nel maggio 2023 con l’evento “Levantina”, organizzato in collaborazione con Myth Euromed, che ha portato nella Locride una delegazione dell’Ambasciata greca e affermati giornalisti dell’area mediterranea, si sono sempre più rafforzati in un clima di dialogo costante e stima reciproca, pensando a progetti tra luoghi legati da comuni radici storiche e culturali.

«Ringrazio ancora S.E. Eleni Sourani per l’invito a uno spettacolo di così alto valore artistico e storico e per l’attenzione verso la Locride. Come Gal TL abbiamo in cantiere due progetti transnazionali nell’abito del programma “Interreg Grecia-Italia” 2022-27, con l’obiettivo di dare slancio allo sviluppo socio-culturale delle aree interessate. Il Mediterraneo rappresenta oggi il riferimento geografico fondamentale per lo sviluppo economico del sud e abbiamo già in essere importanti progetti che vanno in questa direzione» dichiara il presidente Francesco Macrì.