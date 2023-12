Nella bellissima cornice del borgo antico di Serro Valanidi, nel comune di Motta Sangiovanni si è tenuta la rappresentazione del “presepe vivente” organizzato dalla comunità di Serro e Rosario Valanidi . Tanta curiosità, tanta gioia ed emozione hanno ripagato la passione, e l’impegno profuso dal perfetto mix tra giovani ed adulti esperti della comunità locale, che in questi mesi si sono adoperati per riportare in alto la comunità della parrocchia “San Nicola in vermicudi “di Rosario e Serro Valanidi, un lavoro mirato a far fiorire nuovamente le periferie, rendendole vive. Il presepe ha allietato le migliaia di persone presenti, offrendo loro una caratteristica passeggiata tra le tappe della natività inserite nel borgo, unito ad una vasta gamma di prodotti tipici locali del quale i partecipanti hanno fatto incetta. Gli obiettivi futuri della comunità sia di Serro Valanidi, sia di Rosario Valanidi, saranno quelli di continuare a far vivere il borgo nella gioia di periferia , e non di lasciare il borgo all’oblio. Sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Motta Sangiovanni, nella figura del sindaco Giovanni Verduci per il patrocinio il supporto mostrato ed apportato nell’organizzazione della manifestazione.