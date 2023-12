Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto visita alla sede della cooperativa sociale Skinner. Si è trattato di un tradizionale momento, dedicato anche agli scambi augurali per le festività natalizie, durante il quale il primo Cittadino si è soffermato ad ammirare i lavori realizzati, nei laboratori sociali, dai piccoli bambini ospiti della struttura. Alla visita ha preso parte anche il Consigliere regionale Giovanni Muraca.

La cooperativa Skinner rappresenta un punto di riferimento per la città di Reggio Calabria, nata nel 1981, si occupa di assistenza diretta ai bambini con attività didattiche, potenziamento scolastico, attività pratico manuali, attività motorie, laboratori di informatica. Al momento sono circa 40 i bambini che frequentano la sede della cooperativa, composta da una equipe di 12 professionisti, tra educatori, psicologi, assistenti sociali e oss. L’attività della Skinner si sviluppa dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 20.00.

“Ci tenevo particolarmente a fare visita alla cooperativa Skinner – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà – per me è sempre un momento di grande piacere, direi una tradizione, durante la quale, oltre a confrontarmi con gli operatori, circa le attività programmate, posso anche portare la vicinanza del Comune ad una realtà davvero importante per la città”.