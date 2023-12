La Compagnia Carabinieri di Palmi, negli ultimi giorni, ha svolto un importante servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere.

Durante l’operazione sono state controllate, complessivamente, più di 500 persone e circa 300 veicoli e comminate sanzioni al codice della strada per un ammontare di 25 mila euro. Nel corso del servizio due uomini sono stati denunciati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e uno per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Numerose le perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga. Due cittadini stranieri sono stati segnalati alla Prefettura, poiché trovati in possesso di diversi grammi di sostanza stupefacente. Durante un controllo stradale, in particolare, i militari sono stati allertati per il forte odore di cannabis proveniente da un’autovettura. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire diversi grammi di marjuana, subito sottoposta a sequestro.

L’attività descritta fa parte del più ampio progetto di controllo del territorio portato avanti con determinazione dall’Arma dei Carabinieri, con lo scopo di assicurare ai cittadini un crescente clima di sicurezza e legalità, con azioni proiettate anche nelle zone più remote del territorio.