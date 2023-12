Consorzi avranno un ruolo ancora più significativo sui controlli e sulla trasparenza contro le frodi e i danni all’immagine dei prodotti di qualità. Esprimo un grande augurio e un benvenuto all’IGP “Bergamotto di Reggio Calabria” nonché ai numerosi bergamotticoltori che ho avuto il piacere di conoscere in un territorio dalle tradizioni e dal paesaggio straordinario”.

Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro-PMI ribadisce come “l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria porterà investimenti e sviluppo, nuova occupazione al Mezzogiorno e l’ambizione di un importante ritorno in termini economici e di visibilità. È stato un lungo iter burocratico, ma confidiamo si possa ora arrivare quanto prima al riconoscimento europeo di questa vera eccellenza del “made in Italy”, concetto per il quale collaboriamo sui vari tavoli ministeriali. Ringraziamo Ministero e Regione che hanno saputo ascoltare le istanze del Comitato Promotore e di Conflavoro comprendendo l’importanza dell’iniziativa”.

Tommaso Trunfio, giovane presidente della cooperativa bergamotticola “Bergamia” aderente all’OP Frujit, ha coinvolto in poco tempo più di duecento agricoltori con bergamotteti in biologico e in convenzionale coltivati in tutta la zona ionica e qualcuno in area tirrenica e sin dall’inizio ha creduto nel progetto IGP per il Bergamotto di Reggio Calabria: “E’ stato raggiunto un obiettivo importante per tutti gli agricoltori del comprensorio bergamotticolo che è identificabile in un vero e proprio Distretto del bergamotto provinciale con più di 1.500 ettari per 150 chilometri di costa e cinquanta comuni interessati. Il settore è di nuovo in crisi anche per i problemi climatici sempre più impattanti. Riuscire ad avere il marchio IGP sul nostro frutto e sui derivati, significherà spuntare prezzi maggiori sul mercato del fresco del nord Italia il quale richiede sempre più prodotto in quanto nutraceutico e salutistico. Ma soprattutto questo marchio finalmente ci tutelerà e ci difenderà dall’introduzione sempre più spinta di bergamotti che giungono insistentemente da un biennio da altre regioni del meridione con gravi danni per la nostra economia locale. Infine vogliamo essere liberi dalla storica e consolidata industria dell’essenza che oggi stabilisce dall’alto il prezzo del bergamotto fuori dalle logiche di libero mercato. Il marchio IGP ci consentirà di aff acciarci con rinnovato entusiasmo ai mercati nazionali e internazionali del frutto fresco e dei suoi trasformati”.

“Comitato promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione” A.T.S.

