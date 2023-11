Martedì sera a Reggio Calabria, i Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne di Udine intento a rubare un quad. Tutto nasce dalla segnalazione di un Carabinieri libero dal servizio che, notando una persona armeggiare furtivamente sul veicolo, ha immediatamente contattato la Centrale Operativa per richiedere l’intervento dei propri colleghi in servizio. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 28enne che tentava manomettere l’impianto di accensione del mezzo mediante l’utilizzo di appositi strumenti da elettricista. Una volta bloccato e dichiarato in stato d’arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Perseverante è l’impegno profuso dai Carabinieri di Reggio Calabria nel contrasto dei reati predatori che non sfuggono nemmeno alla vista di quanti di loro, liberi dal servizio, con profondo senso del dovere e vicinanza alla popolazione, segnalano tempestivamente quanto accade sul territorio, incrementando la sicurezza dei cittadini.