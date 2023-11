Tornano le Giornate Mediche Costantiniane a Reggio Calabria, sabato 2 dicembre dalle ore 08.30 alle 12.30 presso i locali parrocchiali della Chiesa Santa Maria della Neve in Riparo.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione dopo due anni di successo e boom di presenze, si avvale del contributo di medici specialisti che offrono, gratuitamente, la loro consulenza e le visite mediche per la promozione della salute alle persone.

In risposta alla delicata situazione sanitaria ed economica che stiamo attraversando, la Parrocchia San Nicola-Santa Maria della Neve in Riparo, la Parrocchia San Giuseppe-Santissimo Salvatore in Cataforio, l’Emporio Genezareth un Riparo per la crisi, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio-Delegazione Tuscia e Sabina, l’Associazione Croce Costantiniana della Calabria e l’Associazione Volontari Ospedalieri Onlus di Reggio Calabria, hanno messo a disposizione le proprie risorse per realizzare un programma di visite mediche specialistiche gratuite, per chi non può permetterselo o per chi non può attendere i tempi delle lunghe liste d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale.

Sono previsti diversi ambulatori medici dove le persone potranno ricevere gratuitamente:

• Screening cardiologico, a cura del Dott. Attilio Attinà, Cardiologo, Centro di Cardiologia Attinà

• Screening psicologico, a cura della Dott.ssa Rosa Veccia, Dirigente Sanitario Psicoterapeuta, ASP di Reggio Calabria

• Screening pediatrico-neonatologico, a cura del Dott. Antonino Caratozzolo, Pediatra, ASP 05 di Reggio Calabria

• Visita otorinolaringoiatrica a cura del Dott. Giovanni Amodeo, Specialista ORL, ASP di Reggio Calabria

• Screening ortopedico-patologia artrosica, a cura del Dott. Mariano Ventrai, Specialista in ortopedia e traumatologia, Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia, GOM di Reggio Calabria

• Screening angiologico-ecocolordoppler, a cura del Dott. Emanuele Scarlata, già Dirigente Ambulatorio Medicina Interna – Angiologia Ospedale Morelli di Reggio Calabria, già Professore a contratto Università di Catanzaro, coadiuvato con l’esame pletismorgrafico degli arti inferiori per lo screening flebolinfologico dal Dott. Francesco Romano, ISF

• Screening per SDR dolorose e croniche. Diagnosi e terapia delle principali sindromi dolorose croniche, a cura del Dott. Domenico Quattrone, Ospedale Morelli di Reggio Calabria

• Screening audiologico, a cura del Dott. Antonio Caridi, Audioprotesista-Audiometrista, Università di Milano

• Consulenze neurochirurgiche e neurologiche, a cura del Dott. Antonino Zema, Neurochirurgo

• Screening endocrinologico, a cura del Dott. Filomeno Mangiola, Specialista in Endocrinologia, Medicina Interna GOM di Reggio Calabria

Il coordinamento scientifico delle Giornate Mediche Costantiniane è curato dal Dottore Emanuele Scarlata, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento, con la collaborazione della Dott.ssa Caterina Romeo, Coordinatrice infermieristica e di Emanuele, Giacobbe e Fiorenza, O.S.S., Volontari AVO-Associazione Volontari Ospedalieri. Verrà offerta non solo l’assistenza sanitaria, ma anche quella spirituale, con l’ascolto, la confessione e la direzione spirituale, a cura di Don Giovanni Gattuso.

“Il nostro servizio è una goccia nell’oceano della carità universale come amava dire la grande madre Teresa di Calcutta – afferma il dottore Scarlata – e, anche quest’anno, ci siamo resi disponibili e messi a servizio degli ultimi come insegna il Vangelo”.

Parla di “gesto di generosità e carità per promuovere la salute delle persone, al quale hanno aderito diversi soggetti promotori”, Don Giovanni Gattuso che aggiunge: “Una giornata speciale che si rinnova con i medici dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria, del G.O.M. e professionisti del settore privato che effettueranno consulti gratuiti a favore delle persone più bisognose, sempre in collaborazione con la Parrocchia. La Chiesa sull’esempio di Cristo, nel corso dei secoli, ha fortemente avvertito il servizio ai malati come parte integrante della sua missione, chiamata e mandata a servire l’uomo, lo incontra in modo particolare nella via del dolore e questa è una delle vie più importanti. A tal proposito, abbiamo voluto creare una rete sanitaria solidale, con medici ed infermieri per accompagnamento e cure gratuite”.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni chiamare al numero 389 315 71 18.