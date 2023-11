“Auguro buon lavoro all’ammiraglio Antonio Ranieri, neo commissario dell’Autorità Portuale dello Stretto, nomina voluta e firmata dal Ministro Matteo Salvini”.

Così Michele Marcianò, Componente del comitato provinciale della Lega che aggiunge: “Un professionista reggino, il cui Curriculum Vitae dimostra la sua spiccata competenza, professionalità e conoscenza del territorio ma anche, un uomo dello Stato che in ogni suo incarico, ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra Autorità marittima ed Istituzioni. L’ammiraglio Ranieri in questo nuovo suo impegno, dimostrerà senso del dovere ed efficienza fornendo servizi al cittadino negli interessi generali dello Stato e rafforzerà in questa Regione, il legame con il mare. Nel corso della sua carriera, ha comandato gli uffici Marittimi di Gioia Tauro, Manfredonia, Crotone e la Direzione Marittima della Calabria e Basilicata tirrenica, da ultimo, ha ricoperto l’incarico di rilievo di Capo Reparto Personale presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto registrando ottimi risultati in un territorio così importante per l’economia della Nazione. La stima, la considerazione e la fiducia di cui gode da parte di tutte le Istituzioni e della collettività è massima e non posso che augurare al neo Commissario, un buono e produttivo lavoro all’interno di una realtà marittima importante ed articolata quale quella dello Stretto”.