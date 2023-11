Con la sua grande esperienza, messa al servizio di enti pubblici e privati, di numerose grandi aziende e delle Frecce tricolori per le quali è stato Trainer manager, Milani dialogherà con gli studenti universitari che si affacceranno ad un mercato del lavoro sempre più volatile, incerto, complesso ed ambiguo (mondo del V.U.C.A.) per discutere sul del ruolo del “leader” basandosi sull’equilibrio, sugli atteggiamenti di eccellenza nei comportamenti quotidiani e soprattutto sull’autostima.

Un’occasione importante non solo per pensare al proprio cammino di formazione ma anche apprendere un modo di progettarlo con maggiore consapevolezza puntando a quell’eccellenza che non è necessariamente competitiva e quantitativa ma è soprattutto qualitativamente esistenziale.

Aula Magna Quistelli, 1 dicembre 2023 ore 9,00, Leonardo Milani incontra gli Studenti del DIGIES dell’Università Mediterranea