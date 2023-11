La fortuna bussa alla porta di un fortunato giocatore di Reggio Calabria. Nel concorso di venerdì 24 novembre, riporta Agipronews, nella città calabrese sono stati vinti 23.750 euro, la somma più alta della giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,06 miliardi di euro dall’inizio del 2023.