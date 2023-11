, dalle cui finestre si possono ammirare le isole Eolie e lo Stromboli.

Repaci ha voluto donare questa dimora al Comune di Palmi, affinché venisse valorizzata come un vero e proprio tesoro d’arte.

Leonida Repaci fu una delle personalità di spicco nella cultura e nella politica del Novecento.

Nato proprio a Palmi, nel corso della sua vita è stato un grandissimo scrittore e giornalista, orgoglio della Calabria.

Ha diretto vari quotidiani e fondato il Premio Letterario Viareggio.

Federico Fellini lo scelse per una parte nel film “La Dolce Vita”.

Repaci scrisse per il teatro e fu ispirato dalla sua terra, in cui tornava spesso per concepire storie intime dal sapore familiare, come il ciclo dei Fratelli Rupe e i Racconti della mia Calabria.

Alla Pietrosa lo scrittore si rifugiava insieme alla sua compagna Albertina.

Fa parte della Pietrosa anche l’incantevole guardiola, un luogo a strapiombo sulle rocce e sulla piccola spiaggia, che assomiglia alla prua di un’immensa nave da cui poter guardare il mare.

Proprio all’interno di questa guardiola Leonida Repaci ha trascorso tanto tempo, spesso in compagnia della moglie Albertina .

Ebbene l’incantevole e magico luogo, è stato affidato dal Comune di Palmi per dieci anni alla Scuola di Recitazione della Calabria, guidata dall’attore Walter Cordopatri in partnership con l’associazione Prometeus, guidata da Saverio Petitto e con il supporto dell’azienda di Natale Princi.

Le Associazioni, durante la gestione del sito prenderanno il nome di “la Raffica” facendo riferimento proprio a un’opera di Repaci.

L’accordo è stato sottoscritto ieri mattina a Palmi, a Palazzo San Nicola, dove si è svolta anche la conferenza, nel quale è stato illustrato il progetto di rilancio della Pietrosa.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’attore Walter Cordopatri, da Saverio Petitto e da Natale Princi; i quali hanno sottolineato il loro impegno a far rivivere la struttura nella luce della cultura ad ampio raggio.

I lavori della conferenza sono stati introdotti dal Consigliere Antonio Virgillito.