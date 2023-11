In occasione della “Giornata mondiale della sindrome Lennoux Gasteau”, il consigliere metropolitano e comunale delegato alla Sanità, Antonino Zimbalatti, ha preso parte ad un convegno organizzato dalla “Alario srl” per accendere i riflettori su una disabilità intellettiva e psichica che condiziona fortemente la vita dei malati e delle loro famiglie.

«Affrontare un simile dibattito – ha spiegato Zimbalatti – è sempre molto utile perché aiuta a scardinare pregiudizi e stereotipi che, troppo spesso, offuscano la conoscenza delle malattie mentali. Per questo, è indispensabile parlarne, offrendo alla società gli approfondimenti necessari ad avere un approccio sereno e maturo rispetto a sindromi come quella di Lennoux Gasteau. E’ indispensabile, dunque, attivare una rete in grado di unire la medicina del territorio e tutte le entità multifattoriali, come psicologi e famiglie, tale da fornire servizi specifici a supporto dei malati e dei loro cari».