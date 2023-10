Versace: “Valorizzare i sentieri di Calabria per un turismo familiare”

“I sentieri ancora poco conosciuti e pubblicizzati del nostro territorio, ci possono dare, nel lungo periodo, se iniziamo a farli apprezzare ad un determinato settore di turismo, la possibilità di poter valorizzare e fare crescere la nostra area metropolitana. Spesso si parla di voler investire molto nel turismo e nel marketing territoriale, ma per fare ciò occorre conoscere a fondo il nostro territorio. Ecco iniziative come questa offrono anche e soprattutto a noi rappresentanti di Enti pubblici, l’opportunità di raccogliere esperienze in grado di poter programmare, in maniera più armonica, dei piani di intervento utili e proficui”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto al seminario ‘Cammini e sentieri nel percorso di sviluppo della Calabria’ organizzato dal laboratorio Logica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dalla Rete dei Cammini e dei sentieri di Calabria.

“Dall’esperienza pandemica – ha aggiunto Versace – provo a recuperare un aspetto da valorizzare, ossia la riscoperta ed approcciarsi di quel turismo familiare che è totalmente diverso da altre regioni, penso del Nord Italia. Abbiamo dei territori talmente inesplorati ma assolutamente affascinanti, per storia, tradizioni, enogastronomia, anche cultura, che possono, attraverso i cammini e i sentieri, essere altamente valorizzati e sfruttati”.