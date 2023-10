Tutti in sella in Aspromonte con Pedaliamone a Sud IV edizione

Parte sabato 14, la IV edizione dell’evento Pedaliamone a Sud, manifestazione patrocinata dal Parco Nazionale dell’Aspromonte promossa dalla Kephas Tourism Sport appunto nel Parco dell’Aspromonte. Un appuntamento nato per amore verso il ciclo turismo e che mira alla promozione dei territori dell’area grecanica attraverso la mobilità lenta. Testimonial dell’evento sarà Gioacchino Criaco, noto scrittore italiano, originario di questa terra e narratore dell’Aspromonte.

Con Criaco in testa alla ciclo pedalata, si marca il concetto di come l’evento Pedaliamone a Sud non sia legato solo alla sportività turistica utilizzando le due ruote, ma utilizza la convivialità̀ tra persone amanti della mobilità lenta per parlare insieme, discutere e affrontare tematiche importanti per i territori. Si partirà̀ dalla sede del Parco Nazionale dell’Aspromonte a Gambarie alle ore 10:00 per raggiungere Bova, attraversando le zone meravigliose del Parco ricche di fascino, con panorami unici al mondo e che fanno parte del patrimonio geologico internazionale. L’evento, aperto a tutti, ha richiamato la curiosità̀ dei sindaci dell’area grecanica che hanno accolto con notevole positività̀ l’iniziativa di promozione: “una ciclo pedalata per innamorarsi dei nostri territori” è lo slogan che si vuole portare avanti richiamando l’attenzione sull’importanza del passaggio della ciclovia dei parchi anche nell’area grecanica, infatti, alle ore 16:00 presso la sala comunale del Comune di Bova è previsto un incontro/confronto tra amministratori, organizzatori, istituzioni e associazioni del territorio sul tema della promozione territoriale e del cicloturismo all’interno del Parco Nazionale e in particolare dei territori grecanici, ricchi di bellezza, cultura e tradizione. A seguire l’organizzazione accoglierà̀ i partecipanti presso l’agriturismo Petru N’toni, per concludere insieme la IV edizione di Pedaliamone a Sud coccolati dal calore dell’esperienza della famiglia Autelitano e dei i sapori dei prodotti tipici.

Onorati della presenza di gruppi anche extraregionale all’evento, l’organizzazione ricorda che è ancora possibile partecipare e che sul sito dell’associazione www.kephasturismosport.it è possibile consultare il programma ed iscriversi.

Inoltre, l’organizzazione della Kephas Sport, insieme al gruppo Tmc360 e alla Resta in Quota, ha inserito Pedaliamone a Sud all’interno del programma di promozione dell’Amendulia Potamò Trail, contenitore sportivo turistico di carattere internazionale.

Non resta quindi che gonfiare le ruote delle bici e tutti in sella per Pedaliamone a Sud!