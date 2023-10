Sant’Ilario dello Ionio (RC): Sabato prossimo la seconda edizione della “Festa della birra”

Seconda edizione per la “Festa della birra”, promossa e organizzata dall’associazione Libellula ODV, con il patrocinio del Comune di Sant’Ilario dello Ionio e del Consiglio Regionale della Calabria, che si terrà al Parco Giochi della Marina di Sant’Ilario, sabato 14 ottobre 2023, con apertura degli stand a partire dalle ore 19.00. Bionda, rossa, artigianale Kala e J4: protagonista assoluta dell’evento sarà la bevanda di lunga tradizione, amata da tutti e proposta in diverse declinazioni di gusto.

«Abbiamo voluto una vera festa per famiglie e comitive di amici, in uno spazio come quello del Parco Giochi dove poter fare divertire i più piccoli di ogni fascia di età – spiegano gli organizzatori della Libellula ODV – Oltre alle migliori birre, ci sarà tanto street food, dal dolce al salato, con panini, zeppole, pasta, arrosticini, pulled pork e crepes e dolci di ogni tipo, con prodotti pensati anche per celiaci. Sarà una serata gioiosa che vuole riportarci al piacere di stare insieme, senza dimenticare che la birra ha pure tanti effetti benefici sulla salute oltre a essere una bevanda che delizia il palato».

Alla festa parteciperanno anche i MotoClub della provincia di Reggio Calabria mentre, alle 21.30, si darà spazio alla musica con le note del gruppo musicale “Gioia Popolare”.